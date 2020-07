Mafia Definitive Edition: il primo gameplay è in arrivo oggi (Di mercoledì 22 luglio 2020) In questo articolo vi sveliamo quando potrete finalmente godervi il primo gameplay esteso per Mafia: Definitive Edition, l’attesissimo remake targato 2K Games e Hangar 13 Due settimane fa, Hangar 13 ha annunciato un ritardo per Mafia: Definitive Edition. Lo studio californiano ha dichiarato che i lavori sul gioco si sono protratti per cercare di perfezionare lo stesso e renderlo godibile per tutti: “il meglio in assoluto per tutti i nostri fan sparsi per il mondo”. Su Twitter, la software house ha inoltre promesso che proprio in data odierna sarà svelato il primo trailer di gameplay per l’attesissimo Mafia: Definitive Edition. Ecco ... Leggi su tuttotek

