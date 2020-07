M5S, i vertici agli eletti: «Aprite i portafogli e dateci 2500 euro a persona per le regionali». Ed è caos (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo l’estate si apriranno le urne per le regionali, importante banco di prova per il M5S e il Pd. Ma nel frattempo per gli eletti pentastellati è già arrivato il momento di aprire il portafogli. Bisogna finanziare la campagna elettorale nelle Regioni che si apprestano ad andare al voto. E il contributo economico chiesto di norma ai parlamentari per elezioni e manifestazioni si conferma oggetto di forti mal di pancia. M5S, il malumore dei grillini si trasforma in rabb Non è sfuggito, per esempio, il malumore di due deputati grillini, i quali nei corridoi di Montecitorio non hanno lesinato improperi per la cifra (2.500 euro) che ogni parlamentare campano dovrà sborsare per rimpolpare le casse del Comitato elettorale a sostegno della candidata Valeria Ciarambino. Un ... Leggi su secoloditalia

avatar1dory : RT @SecolodItalia1: M5S, i vertici agli eletti: «Aprite i portafogli e dateci 2500 euro a persona per le regionali». Ed è caos https://t.co… - Max79863712 : RT @SecolodItalia1: M5S, i vertici agli eletti: «Aprite i portafogli e dateci 2500 euro a persona per le regionali». Ed è caos https://t.co… - sisase : RT @SecolodItalia1: M5S, i vertici agli eletti: «Aprite i portafogli e dateci 2500 euro a persona per le regionali». Ed è caos https://t.co… - SecolodItalia1 : M5S, i vertici agli eletti: «Aprite i portafogli e dateci 2500 euro a persona per le regionali». Ed è caos… - granati_mauro : RT @HANIA654: Chiedo per mio cuggino. Gli elettori del M5S possono fare una class action, e denunciare l'Elevato e i vertici del Movimento… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S vertici M5S, i vertici agli eletti: «Aprite i portafogli e dateci 2500 euro a persona per le regionali». Ed è... Il Secolo d'Italia Legge elettorale, pressing di Zingaretti. IV potrebbe non votarla

“Sulla legge elettorale c’era l’impegno e ora bisogna votarla, senza ambiguità”. Il vertice di Bruxelles è terminato da poco, l’Italia ha portato a casa un risultato importante, la maggioranza giallor ...

50 parlamentari M5s pronti a dire no al Mes. Il premier soppesa il blitz ma il successo sul Recovery lo allontana

Sono almeno 50, tra Camera e Senato, i parlamentari del Movimento 5 stelle che voterebbero no all’utilizzo del Mes. I toni sono variopinti, tra chi minaccia di andarsene sbattendo la porta e chi pacat ...

“Sulla legge elettorale c’era l’impegno e ora bisogna votarla, senza ambiguità”. Il vertice di Bruxelles è terminato da poco, l’Italia ha portato a casa un risultato importante, la maggioranza giallor ...Sono almeno 50, tra Camera e Senato, i parlamentari del Movimento 5 stelle che voterebbero no all’utilizzo del Mes. I toni sono variopinti, tra chi minaccia di andarsene sbattendo la porta e chi pacat ...