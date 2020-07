L'estate della nostalgia degli americani (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo un po’ la percepisci quella strana sensazione: la nostalgia dell’americano. Si sente lancinante la mancanza del cappellino, dell’occhialone da sole, del bermudone con ciabatta, così identitaria per esempio del centro storico romano (da aprile in poi, infatti: sciaff, sciaff, ascolta, ecco i fli Leggi su ilfoglio

chetempochefa : “Ogni regime sceglie immancabilmente l’estate per le azioni più dure e impresentabili. Per il fascismo fu quella de… - WeCinema : Week end al cinema: ‘Famosa’ è il film debutto di Alessandra Mortelliti. 'Shooting the Mafia' regala un ritratto de… - Alitalia : Da agosto tante novità: avvio della Roma-Tokyo Haneda, riapre la rotta Malpensa-New York, riprendono i voli da Roma… - pietrafocaia : @Manubonc L'estate della guerra delle mascherine. Bassezza della competizione. Il bello è che chi vorrebbe fare dav… - diego__tb__ : #Salvinisomaro con i suoi commenti sul #RecoveryFund ha toccato il punto più basso della sua storia. Peggio del… -

Ultime Notizie dalla rete : estate della L'estate della nostalgia degli americani Il Foglio Il meteo in Maremma: sole e caldo, massime verso quota 35 gradi

Sarà quindi una delle giornate più calde di questa estate, mentre le minime potrebbero assestarsi intorno ai 18 gradi (ieri 19). Sulla costa vento da ovest-nord-ovest fin dal mattino, piuttosto ...

Modena, torna la musica dal vivo con Radio Bruno Estate: «Tutti i big in due serate»

con i protagonisti della colonna sonora dell’estate 2020. «Tanti gli artisti che hanno accettato con entusiasmo di essere presenti a Modena - annuncia Leonello, direttore artistico dell ...

Sarà quindi una delle giornate più calde di questa estate, mentre le minime potrebbero assestarsi intorno ai 18 gradi (ieri 19). Sulla costa vento da ovest-nord-ovest fin dal mattino, piuttosto ...con i protagonisti della colonna sonora dell’estate 2020. «Tanti gli artisti che hanno accettato con entusiasmo di essere presenti a Modena - annuncia Leonello, direttore artistico dell ...