L'editoriale di Chiariello: "Senza avversari il 9° Scudetto di fila della Juve. Servono nuovi diritti tv..." (Di mercoledì 22 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Nono Scudetto consecutivo per la Juventus che certifica la morte commerciale del calcio italiano. Leggi su tuttonapoli

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: "Nono scudetto consecutivo per la Juventus che certifica la morte commerciale del calcio italiano. Un pro ...