Inter, assist da Mourinho: pronto un super scambio con il Tottenham (Di mercoledì 22 luglio 2020) A volte ritornano. Sembra essere il caso di José Mourinho e l'Inter. L'allenatore portoghese si è consacrato per sempre con i nerazzurri grazie al memorabile Triplete nel 2010, anno in cui la società milanese toccò il punto più alto della sua storia recente. Stavolta i cammini di tecnico e club potrebbero incrociarsi nuovamente, anche se solamente sul mercato.scambioSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo Special One avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sarebbe perfetto per i suoi piani tattici. Tuttavia l'Inter non rimarrebbe a bocca asciutta. Si prospetta infatti uno scambio con il Tottenham di Mourinho che girerebbe ai nerazzurri Tanguy Ndombele, giocatore arrivato a Londra con grandi ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Inter assist Roma-Inter: la decisione sull'assist di Dzeko FantaMaster Roma-Inter 2-2 - Top & Flop

23.44 - All'Olimpico finisce 2-2 tra Roma e Inter con i giallorossi che rimontano lo svantaggio iniziale di De Vrij grazie ai gol di Spinazzola e Mkhitaryan. live Roma, Fonseca: "Meritavamo di vincere ...

Calhanoglu, l'arte del +1 al Fantacalcio: 7 assist dalla ripresa, come lui solo Sanchez

Pensate che il centrocampista del Milan, da quando è ripreso il torneo, ha collezionato la bellezza di 7 assist: in Serie A soltanto Sanchez dell'Inter è riuscito a fare altrettanto. Un'arte, quella d ...

