Incidente mortale in montagna (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'Incidente è avvenuto ieri sul monte Dom. Il compagno di cordata è rimasto gravemente ferito. Leggi su media.tio.ch

UnioneSarda : #Sardegna - Incidente mortale poco prima dell'alba ad #Assemini: la vittima è un 27enne - PaolaTacconi : RT @PerugiaViVa: #Perugia #news Incidente mortale in Via Settevalli all'altezza dell'abitato di Case Nuove. I mezzi coinvolti sono un furgo… - PerugiaViVa : #Perugia #news Incidente mortale in Via Settevalli all'altezza dell'abitato di Case Nuove. I mezzi coinvolti sono u… - ObiettivoNews1 : RIVAROLO CANAVESE – Perse la vita nel sottopasso allagato, rinvio a giudizio per cinque indagati - tuttoggi : Incidente mortale nella mattinata di mercoledì a Ponte della... #cronaca #umbria -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale Incidente mortale ad Assemini: perde la vita un 27enne La Nuova Sardegna RIVAROLO CANAVESE – Perse la vita nel sottopasso allagato, rinvio a giudizio per cinque indagati

RIVAROLO CANAVESE – La Procura di Ivrea ha chiuso le indagini per l’incidente che avvenne due anni fa, il 3 luglio 2018, nel sottopasso di via Galileo Ferraris, quando si allagò e perse la vita Guido ...

Il tragico schianto del banana boat in Dalmazia: motoscafista senza patente nautica

Il ventenne conducente dell’imbarcazione – un Beneteau 550 Open, con fuoribordo Honda 115 cavalli – è stato arrestato dalla polizia croata. Ricordiamo che sabato scorso, intorno alle 13.15, il giovane ...

RIVAROLO CANAVESE – La Procura di Ivrea ha chiuso le indagini per l’incidente che avvenne due anni fa, il 3 luglio 2018, nel sottopasso di via Galileo Ferraris, quando si allagò e perse la vita Guido ...Il ventenne conducente dell’imbarcazione – un Beneteau 550 Open, con fuoribordo Honda 115 cavalli – è stato arrestato dalla polizia croata. Ricordiamo che sabato scorso, intorno alle 13.15, il giovane ...