Incendio Roma: vasto rogo in Via di Castel di Guido, 16 squadre di vigili del fuoco sul posto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sedici squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma stanno intervenendo in Via di Castel di Guido per estinguere un vasto Incendio di sterpaglie. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono estese rapidamente. La Sala Operativa ha inviato sul posto tutto il personale e i mezzi disponibili per evitare che le fiamme raggiungano le case.L'articolo Incendio Roma: vasto rogo in Via di Castel di Guido, 16 squadre di vigili del fuoco sul posto Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - CorriereCitta : Vastissimo incendio alle porte di Roma: tutte le squadre dei vigili del fuoco della Capitale impegnate per cercare… - EstadoCrtico3 : RT @romatoday: roma #TorSapienza: prima il boato poi l'incendio nell'edificio abbandonato - saggiadecisione : Dacci oggi il nostro incendio quotidiano #Roma - annamali458 : Perché ogni volta che si alza il vento a Roma si sente puzza di buciato? Cosa sta bruciando? @emergenzavvf #incendio Ora zona #pigneto -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Roma Roma, incendio a Tor di Valle: fiamme fino alla Magliana VIDEO Il Messaggero La Pontina torna a bruciare, diversi roghi e fumo sulla carreggiata direzione Latina

In più punti della Pontina, da Ardea a Latina, si sono sviluppati da questa mattina roghi di diversa entità. A ridosso della carreggiata il fumo ha iniziato a diffondersi rendendo la visibilità limita ...

A fuoco 16 ettari di terreno tra Roma e Pomezia: distrutte alcune baracche

Nella giornata di oggi, 21 luglio, dalle ore 13:15 diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma stanno operando presso via di Porta Medaglia, tra l’Ardeatina e la Laurentina, p ...

In più punti della Pontina, da Ardea a Latina, si sono sviluppati da questa mattina roghi di diversa entità. A ridosso della carreggiata il fumo ha iniziato a diffondersi rendendo la visibilità limita ...Nella giornata di oggi, 21 luglio, dalle ore 13:15 diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma stanno operando presso via di Porta Medaglia, tra l’Ardeatina e la Laurentina, p ...