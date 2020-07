In Basilicata 4700 occupati in meno da inizio 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) POTENZA – Calo del fatturato del 21,6%, perdita dell”11,2% del Pil e del 2,5% dell’occupazione regionale, per circa 4.700 occupati in meno. Sono le proiezioni dell’Ires Cgil Basilicata sull’economia lucana per il 2020 a causa del covid. Il rapporto e’ stato presentato oggi a Potenza dal direttore scientifico Riccardo Achilli e dal segretario generale Cgil Basilicata Angelo Summa. Leggi su dire

