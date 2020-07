I sette micro-focolai Covid di Padova (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono sette i “micro-focolai” seguiti in queste ore dall’Ulss 6 Euganea di Padova, che tra città e provincia ha riscontrato una novantina di casi positivi al Coronavirus. Oltre alla comunità camerunense – una trentina di casi scoperti dopo una cerimonia funebre – e al Mercato agroalimentare di Padova(12), il contagio si è diffuso anche al corriere Sda di Limena (17 più un contatto esterno all’azienda), in una stamperia (una decina di positivi e 7-8 casi correlati), in due case di riposo (10 casi in tutto, tra cui 6 operatori e 4 ospiti) e in un centro estivo (un bambino). I sette micro-focolai di Padova “I micro-focolai ce li ... Leggi su nextquotidiano

tripposauro : @emme_sette @LaSkilly Viene il dubbio che di 'micro' non ci sia solo il cervello?? P.S.: si, lo so, non faccio mai b… -