I 26 miliardi che hanno bloccato l’Europa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il vero obiettivo di Mark Rutte al Consiglio europeo, in fin dei conti, non è sembrato essere il contrasto a tutto campo al Recovery Fund, ma la conquista della desiderata contropartita sui “rebate“. Dal duro round negoziale l’Olanda del premier liberale e i suoi alleati escono vincitori sul fronte del mantenimento del rimborso “britannico”, ovvero del meccanismo di rimborsi … I 26 miliardi che hanno bloccato l’Europa InsideOver. Leggi su it.insideover

CottarelliCPI : Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti… - borghi_claudio : Il fondo passa da 500 a 390 miliardi ma i nostri giornali dicono che i soldi per l'Italia aumentano ?? Preparate i s… - borghi_claudio : Volete trovare il #RecoveryFund spogliato da tutte le balle? Bisogna leggere la BBC. C'era uno strumento (sbagliato… - GauteroMarco : RT @Piu_Europa: #RECOVERYFUND ?? Cortocircuito sovranista ?? #Salvini: “è una fregatura!”. #Wilders: “un regalo da 82 miliardi agli italiani… - FrustalupiMario : RT @CottarelliCPI: Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti, ma… -