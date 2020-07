Grey’s Anatomy, il Covid19 entrerà al Grey Sloan e il dottor Owen è pronto ad affrontarlo (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Affronteremo sicuramente questa pandemia“, ha rivelato il produttore esecutivo di Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, riguardo ai tempi della stagione 17 “Non c’è modo di essere una serie medical di lunga durata e non affrontare la storia medica della nostra vita“. Il Coronavirus ferma Grey’s Anatomy 16, finale anticipato ma ‘bellissimo’ L’occasione per alcune rivelazioni sulle prossime puntate di Grey’s Anatomy l’ha data un panel in streaming dal titolo “Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going”, riportato da EW e disponibile sul canale Youtube della Television Academy (vedi sotto dal minuto 32). Ospiti, oltre a Krista Vernoff, anche due star della serie tv Chandra Wilson (Dr. Miranda ... Leggi su tvzap.kataweb

