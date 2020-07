Gorizia, bambino di 12 anni precipita in un pozzo durante il centro estivo. “È morto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia e – come riporta Il Piccolo – è deceduto a causa del volo di 30 metri. Secondo le prime informazioni, il ragazzino sera con il centro estivo. I vigili del fuoco, con il personale Saf, hanno cercato di recuperare il dodicenne che però non avrebbe mai risposto alle sollecitazioni dei soccorritori dopo essere precipitato nella cavità asciutta. Sul posto sono presenti anche carabinieri e personale del 118. L'articolo Gorizia, bambino di 12 anni precipita in un pozzo durante il centro estivo. ... Leggi su ilfattoquotidiano

