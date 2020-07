Giulia de Lellis problemi di salute: “Non sarà semplice guarire” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ha messo in allarme i tantissimi followers Giulia de Lellis che dal suo account Instagram dove solitamente condivide consigli di bellezza, di moda e fashion ha rivelato d’avere problemi di salute. La giovane influncer ha confidato che dovrà sottoporsi ad un intervento al naso e molte sedute di logopedia, non sarà un percorso facile ma ce la metterà tutta per superare questo momento. Giulia De Lellis negli ultimi mesi ha infatti avuto molti problemi alla voce e questo l’ha costretta ad effettuare delle indagini diagnostiche più specifiche, ha avuto molta paura per gli esiti degli esami ma ora è sicuramente più tranquilla, sa cosa le aspetta e anche se sarà un percorso in salita è certa che tutto ... Leggi su quotidianpost

