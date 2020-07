Gemma Galgani e Nicola in crisi, per Giorgio Manetti: “era tutto un gioco” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gemma e Nicola in crisi dopo Uomini e donne Ormai la crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è stata confermata dagli stessi interessati. Il giovane 26enne ha fatto sapere che trascorrerà le vacanze lontano dalla torinese e che quest’ultima si è rifiutata di vederlo. Dopo il bellissimo week end a Roma, l’ex coppia di Uomini e donne ha preso le distanze e per ora sembra non esserci nessuna riconciliazione. Sulla rottura tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ancora una volta ha voluto dire la sua un ex partecipante del trono. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, ex cavaliere della dama che a quanto pare non smette di ‘pensare’ alla sua ... Leggi su kontrokultura

