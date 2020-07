Fusione FCA-PSA, in stallo l'esame degli effetti nel settore LCV (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il processo di investigazione avviato dal commissario europeo alla Concorrenza sulla Fusione tra FCA e PSA , notificata alle istituzioni europee lo scorso maggio, va in pausa. Un percorso di ... Leggi su corrieredellosport

ClubAlfaIt : La Commissione europea sospende le indagini sulla fusione FCA-PSA #NewsFiatFCA - mittdolcino : E se saltasse la fusione con FCA con Peugeot? Ed si fondesse con GM? Emissioni, inchiesta partita da Francoforte, n… - ConsultLAU : RT @alcenaming: #Stellantis è il nome del nuovo gruppo nato dalla fusione di #Fca e #Psa - infoiteconomia : In Argentina nasce il gruppo di vendita più grande grazie alla fusione FCA e Gruppo PSA - GruppoBossoni : #BOSSONIMAGAZINE ??? Fusione FCA-PSA, nasce Stellantis?? Leggete tutto >> -

Ultime Notizie dalla rete : Fusione FCA

Il commissario per la Concorrenza vuole prima risposte certe dai due Gruppi: in seguito, riprenderà per valutare gli impatti della fusione e i rischi di una riduzione della libera concorrenza in 14 me ...La Commissione europea ha sospeso le sue indagini sulla proposta fusione Fiat Chrysler-PSA in attesa di ricevere le informazioni richieste dai due produttori automobilistici. “Questa procedura (…) si ...