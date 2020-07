Formula 2, il pilota russo Shwartzman vince e canta in napoletano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – vince il primo posto di in Formula 2 a Budapest e canta “O surdato ‘nnamurato”, lui è Robert Shwartzman della Ferrari Accademy. Nato, cresciuto e vissuto in Russia e non a Napoli, il giovane pilota ha deciso di omaggiare l’ingegnere Mario Gargiulo della Prema Racing intonando in team radio “Oje vita, oje vita mia, oje core ‘e chistu core. Si’ stata ‘o primmo ammore. E ‘o primmo e ll’ùrdemo sarraje pe’ me!”, i celebri versi di una delle canzoni partenopee simbolo della città e dell’Italia. Il video che riprende il canto di Shwartzman ha strappato un sorriso all’ingegnere di pista della sua scuderia, Gargiulo, ... Leggi su anteprima24

itwasalwayslouu : @hugmenello__ grazie milleee?? comunque il ragazzo è un pilota di formula uno hahaha <3 - AgnelliPardini : - ScorpioAngel_ : Robert Shwartzman 'O PILOTA 'NNAMMURATO pilota russo di Formula 2 chiede all ingegnere di pista del suo team, Ma… - antonello_fresu : RT @CiaoKarol: Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Il campione è stato dimesso dall’ospedale di Siena: Speranza i… - CiaoKarol : Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Il campione è stato dimesso dall’ospedale di Siena: S… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula pilota Verstappen: “Sono contento che Alonso sia tornato” FormulaPassion.it Formula E: Dragon Racing schiera Sette Camara a Berlino

Il team di Jay Penske ha trovato il sostituto di Hartley nel brasiliano, che era già riserva e ai Rookie Test di Marrakech era andato molto forte. La Dragon Racing ha scelto: è Sérgio Sette Câmara il ...

Formula E, svelate le tre configurazioni dell'ePrix di Berlino

Tre Tempelhof per sei ePrix, così la Formula E si appresta a tornare in pista e concludere la Stagione 6, tutta da decidere nell'esito. Le configurazioni del tracciato sono state presentate quando man ...

Il team di Jay Penske ha trovato il sostituto di Hartley nel brasiliano, che era già riserva e ai Rookie Test di Marrakech era andato molto forte. La Dragon Racing ha scelto: è Sérgio Sette Câmara il ...Tre Tempelhof per sei ePrix, così la Formula E si appresta a tornare in pista e concludere la Stagione 6, tutta da decidere nell'esito. Le configurazioni del tracciato sono state presentate quando man ...