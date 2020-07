Facebook sospende un gruppo anti-mascherine per disinformazione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Su Facebook possiamo trovare ogni tipo di disinformazione. Tuttavia questa volta la piattaforma social ha deciso di sospendere l’account di un gruppo anti-mascherine. Facebook rimuove il gruppo anti-mascherine per disinformazione Il social network di Facebook ha deciso di rimuovere il gruppo “Unmasking America!”. Secondo la piattaforma, infatti, il profilo diffondeva disinformazione sul Covid-19. Il gruppo … Leggi su periodicodaily

Bluermes : Facebook sospende gruppo contrario a uso mascherine - Dome689 : Facebook sospende gruppo contrario a uso mascherine - generacomplotti : RT @Lauralink2me: Facebook sospende gruppo contrario a uso mascherine: Diffondevano fake news sull’uso delle mascherine come strumento per… - HDblog : RT @HDblog: Dicono no alle mascherine e Facebook sospende il gruppo - Lauralink2me : Facebook sospende gruppo contrario a uso mascherine: Diffondevano fake news sull’uso delle mascherine come strument… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sospende Facebook sospende gruppo contrario a uso mascherine ViviTenerife e ViviGranCanaria Napoli:tirocinante guida bus,sospeso autista che era con lei

