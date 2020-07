Da Franti a Cantona, a Mihajlovic: nella vita (e nel calcio) c’è bisogno dei cattivi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gasperini fa un po’ tenerezza. S’è appena preso una raffica di cazzi e vaffanculo, che i media di lì a poco riporteranno come “C..zzi” e “Vaff…” enigmisticamente molto più accettabili. Mihajlovic lo ha fatto espellere, per giunta: “Buttalo fuori!”. E lui, Gasperini, al massimo della collera, punta il dito contro la panchina del Bologna e sbotta: “Oh, tutti a far caciara qua!”. Come il pensionato in mascherina che se la prende con la movida in assembramento. Manca il “perdindirindina”. “Ora vi mando tutti dal preside”, ma il contesto è un altro. Volano – repetita iuvant – cazzi et eccetera. La reprimenda Mihajlovic gliela rinfaccia poi nelle interviste post-partita: «Se quel gesto col dito lo faceva a me non so se il ... Leggi su ilnapolista

