Calciomercato Torino – Si stringe per Bonaventura e per un terzino della Spal (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Calciomercato Torino comincia a prendere forma, perchè ormai i granata sono ad un passo dalla salvezza matematica che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi e per questo diventa più semplice portare avanti le trattative in corso da tempo. Si stringe per Bonaventura Il nome di Jack Bonaventura è sulla lista del ds Vagnati da molto tempo, adesso è arrivato il momento di stringere i tempi per anticipare la concorrenza di Atalanta, Roma e Fiorentina, così da mettere a segno il colpo tanto atteso. Il calciatore in uscita a parametro zero dal Milan ha dato la sua disponibilità a trattare a salvezza acquisita, quindi da stasera Vagnati presserà Bonaventura per siglare l’accordo. Non si conoscono ancora i ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Torino, interessa #Limnios del #Paok - MatteoPedrosi : Riccardo #Ricossa (terzino sx Primavera, classe 2001) passa dal @TorinoFC_1906 al #MessinaFc di Rizzieri e Ferrante. #calciomercato #Torino - CalciomercatoVC : Il #Torino segue Dimitrios #Limnios del #PAOK, per ora nessun contatto ufficiale. #calciomercato #transfer - sportli26181512 : Convocati Torino: c'è Lyanco: Il Torino ha comunicato i... - sportli26181512 : Torino, De Silvestri verso il Bologna. Bigon: 'Farebbe comodo': Lorenzo De Silvestri è sempre più distante dal...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, Fares si “vede” già granata: l’indizio è social Toro News Ronaldo e Immobile riscrivono la storia. In due a quota 30 gol, non accadeva dal ’51

A CR7 manca un gol per uguagliare il record bianconero di Borel TORINO.Gli ultimi ... dall’inizio del calcio in Italia, che due giocatori varcartono a braccetto la soglia dei trenta gol in ...

Juve: Sarri "scudetto? essere vicini non basta"

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - "Io faccio sport, nello sport la parola 'vicino' significa niente: quando vai vicino al gol, non lo hai fatto. Ci mancano quattro punti, sarà faticoso e dobbiamo avere la ...

A CR7 manca un gol per uguagliare il record bianconero di Borel TORINO.Gli ultimi ... dall’inizio del calcio in Italia, che due giocatori varcartono a braccetto la soglia dei trenta gol in ...(ANSA) - TORINO, 22 LUG - "Io faccio sport, nello sport la parola 'vicino' significa niente: quando vai vicino al gol, non lo hai fatto. Ci mancano quattro punti, sarà faticoso e dobbiamo avere la ...