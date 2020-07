Borse proseguono in rosso su incertezze pandemia (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e le altre Borse europee confermano moderate perdite in mattinata, dopo un esordio tentennante, in scia alla performance di Wall Street dei mercati asiatici. Già alle spalle l’accordo sul Recovery Fund, mentre l’attenzione si sposta sul dilagare dei contagi di Covid-19 in USA ed altre parti del mondo. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,152. Ma la star della giornata è ‘Oro che si porta su nuovi record in prossimità dei 1.900 dollari l’oncia. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,08%. Tra gli indici di Eurolandia tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,45%, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dello 0,84%, e soffre Parigi, ... Leggi su quifinanza

MACERATA - Prende dagli scaffali formaggi e vestiti ma anziché metterli nel carrello li infila direttamente dentro la sua borsa. E non si ferma alle casse ma prosegue dritta per l’uscita. Il caso ha v ...

