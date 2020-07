Bambine lasciate in macchina dalla madre, sorella di 3 anni non sopravvive (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due Bambine sono state lasciate da sole nella macchina della madre in un parcheggio. Una delle due sorelline non sopravvive. Due Bambine sono state ritrovate dalla Polizia di Stato dell’Arkansas abbandonate da sole in una macchina. Ad avvertire le autorità è stata Kaylee Petchenik, madre di 21 anni, che dopo essersi svegliata da un sonnellino … L'articolo Bambine lasciate in macchina dalla madre, sorella di 3 anni non sopravvive è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Le graduatorie ci sono, ma mancano date e modalità di riapertura. Così le famiglie sono ancora più preoccupate di prima. E con loro anche i gestori dei nidi in convenzione, pronti senza risposte dal C ...

Abbandonata insieme al cane dal padre: bambina salvata dalla polizia

Sola sul ciglio della strada: così l'hanno vista degli automobilisti che hanno chiamato la polizia. La storia della bambina abbandonata dal patrigno. Era stata abbandonata dal suo nuovo “padre” la bam ...

