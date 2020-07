Assegno unico per i figli, via libera dalla Camera (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Camera ha dato il proprio via libera all’Assegno unico per i figli. A Montecitorio i sì sono stati 452. ROMA – Il primo scoglio per il Family Act è stato superato. La Camera ha dato il via libera all’Assegno unico per i figli dalla gravidanza fino ai 21 anni con 452 sì e un solo astenuto. Un provvedimento, quindi, che vede unite sia maggioranza che opposizioni con il testo che ora passa al Senato. La misura, in caso di approvazione definitiva, entrerà in vigore nel 2021. 452 voti favorevoli. Sì unanime della Camera alla delega per riordinare, semplificare e potenziare le misure relative al sostegno dei ... Leggi su newsmondo

elenabonetti : La Camera ha appena approvato all'unanimità l'assegno unico e universale. Un momento storico per il Paese e la poli… - ItaliaViva : Approvato all'unanimità l'assegno unico e universale. È un momento storico per il Paese e per la politica, che con… - meb : Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva un… - fam_cristiana : Le politiche per la famiglia: #assegnounico - Vincenz47636073 : RT @CislNazionale: #famiglia, Andrea @Cuccello: L’approvazione da parte della Camera del disegno di legge per l’introduzione dell’ #assegno… -