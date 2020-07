Antonella Clerici: "Non ho scippato La Prova del cuoco a Elisa Isoardi e lei non ha colpe" (Di mercoledì 22 luglio 2020) "Non è vero. Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere la “Prova del cuoco” e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia". Così, intervistata dal settimanale Oggi, Antonella Clerici nega di aver "scippato" la trasmissione ad Elisa Isoardi. Che poi solleva da ogni responsabilità a proposito della chiusura di La Prova del cuoco:Elisa non ha alcuna responsabilità. Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredità pesante per lei. Le ... Leggi su blogo

