Alessandra Tripoli aspetta un bambino | ecco la reazione di Luca VIDEO

Una delle maestre più apprezzate nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, è Alessandra Tripoli. La ragazza, che nei mesi scorsi aveva annunciato di aspettare un bambino, ha deciso di fare una sorpresa a suo marito Luca circa il sesso del nascituro. It's a boy La maestra di Ballando con le stelle, Alessandra

La maestra di Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli, si discosta letteralmente dall’ultima moda dei palloncini rosa e azzurri per far scoprire al compagno il sesso del bambino. Luca, quando ha ...Nella puntata di oggi di C’è tempo per… è stata ospite anche Alessandra Tripoli direttamente da casa sua ad Hong Kong dove vive con il marito Luca Urso. Il volto noto di Ballando con le Stelle è in do ...