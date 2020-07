Windows 10: Microsoft rilascerà un solo grande aggiornamento all’anno? (Di martedì 21 luglio 2020) A partire dal prossimo anno, per dare priorità allo sviluppo di Windows 10X, Microsoft potrebbe rilasciare un solo aggiornamento delle funzionalità all’anno per Windows 10. Nuova pianificazioni degli aggiornamenti A partire dal 2021 Microsoft potrebbe rilasciare un solo grande update di Windows 10 all’anno. Questo cambio permetterebbe agli ingegneri di concentrarsi su Windows 10X, il sistema operativo leggero che il colosso di Redmond dovrebbe lanciare durante la primavera del 2021. Secondo i rumor, il piano di rilascio dei major update vede la distribuzione degli aggiornamenti di Windows 10 durante l’autunno con la versione H2 e Windows 10X durante la ... Leggi su windowsinsiders

