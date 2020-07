Uomini e Donne Sara Affi Fella: paura parto e nome bimbo, a chi somiglia (Di martedì 21 luglio 2020) Sara Affi Fella è alla ventottesima settimana di gravidanza e le curiosità sul bimbo che nascerà sono sempre più numerose. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne, un tempo contestatissima per via della presa in giro ai danni dei telespettatori e della trasmissione di Canale 5, ha voluto scambiare quattro chiacchiere con i follower su … L'articolo Uomini e Donne Sara Affi Fella: paura parto e nome bimbo, a chi somiglia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

GDF : Auguri alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per il 155° Anniversario di Fondazione. Vicini nell'animo e… - PietroGrasso : Il nome e la storia di Boris Giuliano sono scolpiti nella memoria di tutti i palermitani e di chi, come me, lo ha c… - ItalianNavy : Auguri alle donne e agli uomini delle Capitanerie di Porto #MarinaMilitare #NoiSiamolaMarina - pensieronews : Uomini e donne: Giulia De Lellis,”poteva andar peggio, mi sono ca….sotto” - lokispells : RT @scrivodizain: normalize che la pancia piatta è un’utopia perché noi donne siamo (peggio degli uomini) ai gonfiori i più svariati che va… -