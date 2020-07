Under vicino al Napoli: la conferma arriva dalla Turchia (Di martedì 21 luglio 2020) I tanti infortuni hanno frenato Cengiz Under nell'ultima stagione. L'esterno turco, arrivato a Roma nell'estate 2017, non è riuscito a replicare quanto di buono fatto sotto la gestione di Eusebio Di Francesco. Prende quota l'ipotesi di una sua cessione al termine di questa annata. La squadra più interessata a lui è il Napoli, che preme per chiudere l'affare.caption id="attachment 920231" align="alignnone" width="1024" ROME, ITALY - JANUARY 26: Cengiz Under of AS Roma kicks the ball during the Serie A match between AS Roma and SS Lazio at Stadio Olimpico on January 26, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)/captionRIVELAZIONEUna conferma di questa trattativa è stata fornita da Goksel Gumusdag. Il presidente dell'Istanbul Basaksehir, ex club dello stesso ... Leggi su itasportpress

