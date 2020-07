Solofra, conceria in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Solofra in via Celentane, per un incendio che si è sviluppato in una conceria del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ricevuta la richiesta di soccorso ha inviato sul posto una squadra supportata da un’autobotte e l’autoscala. Le fiamme che hanno interessato un locale al quarto piano dello stabile, sono state prontamente spente, evitando che le stesse si propagassero ad altri ambienti. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite. L'articolo Solofra, conceria in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

