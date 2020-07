Smart working, proroga nel privato: «Norma in prossimo decreto» (Di martedì 21 luglio 2020) «Non credo che chi sia in Smart working sia in vacanza. Lo Smart working nel decreto Rilancio è stato prorogato per il 50% del personale della P.a. fino a fine anno per un graduale... Leggi su ilmessaggero

LaStampa : Gianfranco Vissani: “In smart working non possiamo cucinare, Castelli ha mortificato l’intera categoria” - Radio1Rai : ??? @PuglisiPD @MinLavoro a @centocittarai: 'Chi è in smart working non credo sia in vacanza. É lavoro a distanza ne… - MediasetTgcom24 : Governo verso proroga dello smart working anche nel settore privato #FrancescaPuglisi - chimicomb : Adesso capisco perché lo smart working non è apprezzato da tutti, i tuoi colleghi maschi non sono d'accordo, io non… - MGiuliaSerazzi : RT @arturodicorinto: Lo smart working non piace più? Corso (Polimi): “Ecco l’errore più grave” -