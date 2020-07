Scoperta una rara tartaruga gialla: “L’intero guscio e il corpo sono gialli”, le immagini dall’India (Di martedì 21 luglio 2020) In un villaggio di Balasore, distretto dell’India orientale, è stata Scoperta una rara tartaruga gialla. “L’intero guscio e il corpo della tartaruga salvata sono gialli. Questa è una tartaruga rara, non ne ho mai vista una simile“, ha spiegato Bhanoomitra Acharya, guardiano della fauna selvatica. Secondo i funzionari del dipartimento forestale indiano l’esemplare è affetto da albinismo, difetto enzimatico che può manifestarsi in tutti i vertebrati, incluso l’essere umano. A confermare l’ipotesi anche il colore tendente al rosa degli occhi, tra i segnali indicativi della condizione.L'articolo Scoperta una rara ... Leggi su meteoweb.eu

