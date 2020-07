Salvini boccia l'accordo Ue: "Una grossa fregatura" (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - "Non c'è nessun regalo. E' una resa senza condizioni alle scelte della Commissione. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, bocciando, in conferenza stampa alla Camera, l'accordo raggiunto all'alba a Bruxelles. Stiamo parlando - prosegue Salvini - di soldi sulla carta prestati che arriveranno se va bene tra un anno, solo se l'Italia farà le riforme sulle pensioni, giustizia etc. richieste dall'Europa. L'Europa dice ‘ti presto dei soldi se torni alla legge Fornero e se mi metti una patrimoniale sulla casa e sui risparmi'. Non occorre uno scienziato per capire quale sarà il costo sociale. Noi della Lega vigileremo”. Aggiunge Salvini scrivendo su Twitter: "Ne abbiamo lette e sentite di tutti i colori. Spieghiamo di cosa ci ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Salvini boccia Salvini boccia l'accordo Ue: "Una grossa fregatura" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Sondaggi politici/ Lega sale al 26,5%, Pd sotto 20%: 48% boccia accordi Conte-Ue

Il 48% boccia le trattative Conte-Ue A poche ore dall’accordo ... Risale invece la Lega di Matteo Salvini con il 26,5% dei consensi, in aumento dello 0,2% in 7 giorni: gli italiani vedono non di buon ...

