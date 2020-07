Roma, cambio di programma: infortunio Under, Zaniolo torna fra i convocati contro la Spal (Di martedì 21 luglio 2020) Paulo Fonseca era stato chiaro: Zaniolo è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati del match contro la Spal per problemi fisici. Poi la retRomarcia. infortunio per Cengiz Under e Zaniolo nuovamente fra i convocati. L’allenatore della Roma ha motivato così la scelta:“avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”.L'articolo Roma, cambio di programma: infortunio ... Leggi su sportfair

