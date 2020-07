Roba da Corea del Nord: Recovery Fund? Ecco la prima pagina di Travaglio, come ci "vende" Conte: a cosa è arrivato (Di martedì 21 luglio 2020) Mamma mia, Marco Travaglio. La prima pagina del Fatto Quotidiano confezionata per l'edizione di martedì 21 luglio resterà negli annali. Sì, per la sua partigianeria. Non che sia un mistero: Travaglio è una sorta di portavoce e ideologo ora più di Giuseppe Conte che del M5s, il suo Fatto è l'house organ del governo e dell'avvocato del popolo. E insomma, non stupisce la faziosità. Ma Travaglio, questa volta, tocca nuove e inesplorate vette. Il tema è il Recovery Fund e la chiusura dell'accordo a Bruxelles. I toni? Roba da Corea del Nord, laddove però Kim Jong-Un è il ... Leggi su liberoquotidiano

Dany_Thirstae : pt2 Eh beh, danie ma non é che é modello questo?' Mia madre che azzecca roba manco conoscendoli poi ci sono io che… - ksnt63 : @Moonlightshad1 Pare una roba bengalese, o di Bolliwood, Corea del Nord, un'icona ortodossa... Cosa czz? ?? - andrea13169725 : @EmeiMarkus @SBuffagni @GiuseppeConteIT Ma vai a fare la formazione al fantacalcio....Corea....roba da pazzi - TomasBXL : Reminder: l'audio ambiente che sentite nel tour de table del Consiglio non è il vero audio ambiente, ma una roba pr… - lavixjk : se andrò mai in corea mi imbarco una valigia vuota in più solo per la roba dei bt21 che comprerò??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roba Corea L'horror Peninsula fa registrare numeri da record in Corea Universal Movies Marco Travaglio, sul Fatto Quotidiano l'imbarazzante prima pagina su Recovery Fund e Giuseppe Conte: roba da Corea del Nord

Mamma mia, Marco Travaglio. La prima pagina del Fatto Quotidiano confezionata per l'edizione di martedì 21 luglio resterà negli annali. Sì, per la sua partigianeria. Non che sia un mistero: Travaglio ...

Chiavari: Festival della Parola, gli ospiti (1)

Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore teatrale e di programmi culturali per la Tv, è nato a Roma. I suoi numerosi libri sono tradotti nelle principali lingue e i suoi monologhi teatrali veng ...

Mamma mia, Marco Travaglio. La prima pagina del Fatto Quotidiano confezionata per l'edizione di martedì 21 luglio resterà negli annali. Sì, per la sua partigianeria. Non che sia un mistero: Travaglio ...Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore teatrale e di programmi culturali per la Tv, è nato a Roma. I suoi numerosi libri sono tradotti nelle principali lingue e i suoi monologhi teatrali veng ...