Recovery Fund: elisir di lunga vita per Giuseppe Conte ed il suo Governo e una grossa fregatura per il leader della Lega Matteo Salvini (Di martedì 21 luglio 2020) Se ricevere 209 miliardi da parte dell’Ue rappresentano una grossa fregatura per l’Italia, allora sarebbe il caso di riceverne tante altre di queste fregature dall’Ue. Si va in giro per tutte le Piazze d’Italia ad affermare che occorre fare ripartire il Paese mettendo in moto provvedimenti idonei e quando si ha la disponibilità economica perché avvenga, il leader della Lega Matteo Salvini, tornato pianta stabile in ogni piazza, afferma che si tratta di una grossa fregatura. Quale sarebbe la fregatura nell’avere ricevuto i miliardi dall’Europa per rimettere a posto un Paese che, causa Covid-19, rischia il fallimento economico in ogni settore per mancanza di ... Leggi su laprimapagina

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - puntotweet : Del Recovery Fund, dai Malavoglia al 5G - - alberto_olivari : RT @fattoquotidiano: Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo tute… -