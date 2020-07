Recovery Fund: cosa prevede l'accordo (Di martedì 21 luglio 2020) Per la prima volta nella storia dell'Unione Europea è stata approvata la linea dell'emissione di un debito comune. La portata dell'accordo sul Recovery Fund si percepisce guardando alle 92 ore di Consiglio Europeo che sono state necessarie per arrivare al "deal" che, sostanzialmente, è un grande compromesso che soddisfa tutti e nessuno.Se oggi infatti i capi di Stato e Governo dei 27 Paesi Membri dell'UE si ritrovano a darsi tutti grandi pacche sulle spalle e sincere strette di mano a guadare nelle pieghe della sostanza del Fondo per la Ripresa che dovrà aiutare l'UE a superare lo choc economico da Coronavirus si ha la sensazione che ci siano più vinti che vincitori.Il risanamento vale 750 miliardi e porta il bilancio dell'UE dei prossimi anni (2021-2027) a 1.074 miliardi di euro.Rispetto alla bozza iniziale, ... Leggi su panorama

