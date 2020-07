Ragazzo ucciso alla fermata del bus: arrestato un 19enne egiziano, caccia ai due complici (Di martedì 21 luglio 2020) Lo scorso 7 giugno un Ragazzo di 28 anni marocchino, Mouhssine Antar , venne ucciso alla fermata dell'autobus della linea 91, in via Nazario Sauro a Milano: per l'omicidio stamattina è stato arrestato ... Leggi su leggo

Lo scorso 7 giugno un ragazzo di 28 anni marocchino, Mouhssine Antar, venne ucciso alla fermata dell'autobus della linea 91, in via Nazario Sauro a Milano: per l'omicidio stamattina è stato arrestato ...

