Processo Eni Nigeria, i pm chiedono condanna a 8 anni per Descalzi e Scaroni e confisca per oltre 2,1 miliardi (Di martedì 21 luglio 2020) Sono condanne pesanti quelle richieste dall’accusa al termine del Processo Eni sulle presunte mazzette versate dal Cane a sei zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore in Nigeria nel 2011. Secondo il procuratore aggiunto Fabio De pasquale, l’attuale amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi (all’epoca numero 2 dell’azienda) e l’ex ad Paolo Scaroni devono essere condannati a 8 anni di reclusione per il loro ruolo nella vicenda. La procura di Milano ha chiesto anche la confisca di un miliardo e 92 milioni di dollari a carico delle due compagnie. Una cifra non casuale, visto che si tratta della presunta tangente versata per ottenere “senza gara” i diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245. Aggiungendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Processo Eni Processo Eni, il caso della presunta tangente in Nigeria raccontato in tre minuti: il video tra giornalismo e… Il Fatto Quotidiano Eni Nigeria, pm chiedono di confiscare 1,92 mld dollari a Eni e Shell

Milano, 21 lug. (LaPresse) - Il procuratore aggiunto, al termine della sua requisitoria al processo Eni Nigeria, ha chiesto di confiscare a Eni e Shell 1 miliardo 92 milioni e 400mila dollari alle due ...

Processo Eni, le richieste di condanna dei pm milanesi: 8 anni a Descalzi e un miliardo di confisca all’azienda

La prova delle tangenti Eni in Nigeria nel 2011? Per la Procura molto sta nello «specchio olandese», e parecchio poi anche nel «tentativo di eliminare le prove a carico che è indice di reità». Arrivar ...

