Pagelle Sassuolo-Milan 1-2, voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Sassuolo e Milan, trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Zlatan Ibrahimovic guida i rossoneri ad una vittoria importante, che permette alla squadra di Pioli di centrare aritmeticamente l’accesso alla prossima Europa League. Gli emiliani vanno a segno con Caputo su rigore nel primo tempo, ma non basta per muovere la classifica. Milan che ha perso Conti e Romagnoli per infortunio. Ecco il tabellino della sfida: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (1′ st Kyriakopoulos 5.5), Marlon 5.5, Peluso 5.5, Rogerio 6.5; Locatelli 6.5, Bourabia 4.5; Berardi 5.5, Raspadori 6 (1′ st Magnanelli 6), Haraslin 5 (1′ st Boga 5.5, 23′ ... Leggi su sportface

Fantacalcio : Sassuolo-Milan 1-2: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - calciomercatoit : ? Le pagelle di #SassuoloMilan - #Ibrahimovic super, disastro #Bourabia - CalcioWeb : #SassuoloMilan 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Ibra prende i rossoneri sulle spalle, non basta un rigore di Caputo - - lalasan78 : Le pagelle di #SassuoloMilan 1-2: Ci pensa Ibra! - sportface2016 : Ecco le pagelle e i voti di #SassuoloMilan -