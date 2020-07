Occupazione femminile, Gallo (PD): “Urgente intervenire, da Chiorino nessuna idea, inaccerttabile” (Di martedì 21 luglio 2020) Un’interrogazione consigliare, oggi, da parte di Raffaele Gallo, Presidente del Gruppo del Partito Democratico in Regione, che verteva sul lavoro femminile, e di come la Giunta si stesse muovendo, anche in base agli ultimi dati che vedono proprio le donne come elemento più fragile e vittima delle conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia. “Ho interrogato, oggi, l’Assessora regionale al Lavoro Elena Chiorino per fare il punto sul tema dell’Occupazione femminile. I recentissimi dati diffusi dall’Istat confermano, infatti, che sono proprio le donne a essere maggiormente esposte alle devastanti conseguenze economiche e sociali causate dalla pandemia. Particolarmente allarmante è il significativo aumento del numero di donne inattive che, nel lungo ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Occupazione femminile, Gallo (PD): “Urgente intervenire, da Chiorino nessuna idea, inaccerttabile” #@RaffaeleGallo18 - OfferteLavoroTO : Occupazione femminile, Gallo (Pd): 'E' urgente intervenire, ma dall'assessora nessuna idea o linea guida' - DarioPanzac89 : RT @PDPiemonte: OCCUPAZIONE FEMMINILE - @RaffaeleGallo18 @GruppoPDPiem : “E’ URGENTE INTERVENIRE. MA DALL’ASSESSORA NESSUNA IDEA O LINEA GU… - PDPiemonte : OCCUPAZIONE FEMMINILE - @RaffaeleGallo18 @GruppoPDPiem : “E’ URGENTE INTERVENIRE. MA DALL’ASSESSORA NESSUNA IDEA O… - Manuelboss84 : @fattoquotidiano Abbiamo una delle percentuali di persone “attive” nel mondo del lavoro piu basse d’Europa, occupaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione femminile Donne e lavoro: l'impatto del Covid-19 sull'occupazione femminile Digital4 Catalfo, sgravi lavoro donne al Sud e regole smart working

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Sgravi per l'occupazione femminile al Sud e regole sullo smart working per evitare si trasformi in una trappola per le donne. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ...

Cna Ascoli, le conseguenze della pandemia: disoccupazione in forte crescita

Cna Ascoli, è stato effettuato uno studio sui primi effetti della pandemia su imprese e occupazione. “I dati manifestano un trend negativo già fin dall’inizio dell’anno, tendenza accentuata già dai pr ...

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Sgravi per l'occupazione femminile al Sud e regole sullo smart working per evitare si trasformi in una trappola per le donne. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ...Cna Ascoli, è stato effettuato uno studio sui primi effetti della pandemia su imprese e occupazione. “I dati manifestano un trend negativo già fin dall’inizio dell’anno, tendenza accentuata già dai pr ...