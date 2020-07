Nuovo focolaio in Campania, badante dell’Est contagiata: 6 positivi (Di martedì 21 luglio 2020) E’ di Nuovo allerta coronavirus in Campania, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con focolai a Mondragone, nel campo rom di Scampia e a Salerno. Nelle ultime ore segnalate 6 persone positive nell’Alto Casertano, precisamente a Conca della Campania, paesino di 1200 abitanti. A dare la conferma è il sindaco David Simone … L'articolo Nuovo focolaio in Campania, badante dell’Est contagiata: 6 positivi Leggi su dailynews24

