Napoli, De Laurentiis ha individuato l’alternativa ad Osimhen (Di martedì 21 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis, con Gennaro Gattuso in panchina, vuole fare le cose in grande. Il presidente partenopeo, infatti, ha intenzione di regalare al mister un grande attaccante, un bomber che possa fare la differenza in una squadra già forte e compensare la partenza di Arek Milik. Il nome maggiormente in voga è quello di Victor … L'articolo Napoli, De Laurentiis ha individuato l’alternativa ad Osimhen Leggi su dailynews24

MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - tohadidas : RT @NicoSchira: Continuano i contatti tra il #Napoli e l’agente di Victor #Osimhen (William D'Avila). In azione pure l'intermediario Robert… - CapitanCarla : E ancora sento da qualcuno 'il Napoli di Sarri'. Non lo vogliono proprio capire che è stato sempre e solo di De Lau… - Stefaniaugo77 : RT @napolista: La Serie A dice sì a De Laurentiis per una “media company” propedeutica al canale ufficiale della Lega Sul CorSport. Il pres… - napolista : La Serie A dice sì a De Laurentiis per una “media company” propedeutica al canale ufficiale della Lega Sul CorSport… -