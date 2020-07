Mihajlovic, che furia: “se Gasperini avesse mostrato a me quel dito non lo avrebbe più” (Di martedì 21 luglio 2020) Primo tempo infuocato fra le panchine di Atalanta e Bologna. Sul finire della prima frazione, Mihajlovic ha iniziato a battibeccare con Gasperini, a suon di urla e insulti. Nel post gara il tecnico serbo ha chiarito i motivi dell’accaduto: “ognuno si fa le regole in casa propria. Come io non mi permetto di parlare con la sua panchina, lui non deve permettersi di parlare con la mia, altrimenti io mi incazzo. Se lo fa, mi manca di rispetto. Non c’è niente da chiarire, ma se lui lo vuole fare sono contento“. Successivamente Sky Sport ha fatto vedere l’episodio incriminato, con Gasperini che si è rivolto alla panchina del Bologna chiedendo di fare silenzio: “se lo avesse fatto a me, non so se avrebbe ancora il dito… Adesso si ... Leggi su sportfair

