Matteo Salvini: "È una fregatura, è un super Mes" (Di martedì 21 luglio 2020) Matteo Salvini posiziona la Lega come “cane da guardia” dell’accordo sul Recovery Fund e “santo protettore” degli italiani per evitare “lacrime e sangue, sacrifici, nuove tasse come la patrimoniale su casa e risparmi, tagli alla sanità e chiusure di ospedali, il ritorno alla gabbia della legge Fornero sulle pensioni”. Passata l’”eurosbornia” del governo, l’intesa raggiunta nel cuore della notte si rivelerà secondo il leader del Carroccio “una fregatura”, un “super-Mes”, non un regalo bensì “un prestito a precise condizioni che in Grecia erano scelte dalla Troika e qui dalla Commissione Europea”, i cui soldi arriveranno peraltro solo nel 2021. E loro, come ripete tre volte, ... Leggi su huffingtonpost

Dopo l'accordo sul Recovery Fund trovato fra i capi di Stato e di governo della Ue il leader leghista Matteo Salvini cerca di ribaltare il clima di vittoria per il governo Conte e attacca su tutta la ...

Le parole del leader della Lega su quanto sta avvenendo a Bruxelles

