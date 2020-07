Lecce, Liverani: “Bisogna ripartire dopo la sconfitta di Genova, vogliamo fare più punti possibili” (Di martedì 21 luglio 2020) Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Brescia, gara fondamentale per la salvezza dei pugliesi, che in caso di vittoria potrebbero tornare con il fiato sul collo al Genoa nonostante la sconfitta di Marassi. “Dipenderà solamente da noi, per non avere alcun rimpianto dovremo fare più punti possibili. Non c’è tempo per piangerci addosso, ma dobbiamo ripartire subito malgrado la sconfitta contro il Genoa sia stata particolarmente dura da mandare giù dato che era una partita di vitale importanza. Avevamo la partita in mano ma gli episodi non ci hanno premiato, siamo delusi“. “Contro il Brescia all’andata abbiamo fatto davvero male. Siamo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Lecce, le parole dell'allenatore Fabio #Liverani alla vigilia della gara contro il #Brescia - sportli26181512 : #Lecce, Liverani: 'Brescia? Se non vinciamo i sogni svaniscono': Il tecnico dei salentini: 'Sappiamo che contro il… - Leccezionaleit : Liverani: “Lecce, vincere unico obiettivo” - fdrp16 : Se porti sfiga faccio 800 chilometri in macchina Milano-Lecce e ti vengo a prendere a ceffoni fino a che diventi Li… - Leccezionaleit : Lecce, Saverio Sticchi Damiani: “Liverani? Resta in caso di salvezza. Col Genoa specchio della stagione”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Liverani Lecce, Liverani: "Brescia? Se non vinciamo i sogni svaniscono" Corriere dello Sport Lecce, perché non provarci? Liverani: “contro il Brescia solo 3 punti”

Alla vigilia della gara contro il Brescia Liverani carica i suoi: “è la partita che ci permetterà di capire se possiamo ancora sognare oppure no. Serve soltanto la vittoria”. Sarebbe potuta (e dovuta) ...

Lecce, Liverani: "Contro il Brescia è la finale definitiva: serve vincere"

Quest'anno a Brescia abbiamo perso la peggior partita della stagione, credo che sia stato il peggior Lecce: c'erano tante problematiche, ora dobbiamo cambiare la nostra storia e il nostro percorso.

Alla vigilia della gara contro il Brescia Liverani carica i suoi: “è la partita che ci permetterà di capire se possiamo ancora sognare oppure no. Serve soltanto la vittoria”. Sarebbe potuta (e dovuta) ...Quest'anno a Brescia abbiamo perso la peggior partita della stagione, credo che sia stato il peggior Lecce: c'erano tante problematiche, ora dobbiamo cambiare la nostra storia e il nostro percorso.