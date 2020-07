La Juve ha scelto Zaniolo, assalto imminente: cifra record, ecco quanto costerà (Di martedì 21 luglio 2020) Zaniolo JuveNTUS- La Juventus si prepara a spingere il piede sull’acceleratore per Zaniolo. Come evidenziato dalle ultime news di mercato, Paratici sarebbe pronto a irrompere sul centrocampista della Roma. 80 milioni la valutazione fatta dai giallorossi, ma la sensazione è che difficilmente la società capitolina riuscirà a trattenere il suo gioiellino anche in vista della prossima stagione. Zaniolo Juventus, nuovo ruolo da mezz’ala… Come accennato, Zaniolo potrebbe rappresentare l’identikit ideale per il nuovo centrocampo della Juventus. Sarri potrebbe decidere di schierarlo nel ruolo di mezz’ala e non in quello di esterno offensivo. Leggi anche: Cristiano Ronaldo batte Sheva, nuovo ... Leggi su juvedipendenza

