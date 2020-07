Infortunio Under, il tecnico Fonseca richiama Zaniolo (Di martedì 21 luglio 2020) Infortunio Under – Altro Infortunio in casa Roma, arrivano brutte notizie in vista della partita di campionato contro la Spal. Si è fatto male Under che non prenderà parte al match. Al suo posto dentro Zaniolo, inizialmente lasciato a casa per un problema fisico, ma ‘protagonista’ anche di alcune voci su una rottura con il resto della squadra. “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”, ha ammesso l’allenatore della Roma Fonseca. Roma, Zaniolo ora è un caso. Il ... Leggi su calcioweb.eu

