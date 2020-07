Incidenti montagna: cade in un dirupo per 20 metri, ferita donna (Di martedì 21 luglio 2020) Una donna è scivolata su alcune foglie mentre era in cerca di funghi in località Pani, nel comune di Raveo (Udine), ed è ruzzolata per una ventina di metri in un ripido canale boschivo. A lanciare l’allarme, attorno alle 13, il marito, che si trovava poco distante. L’infortunata e’ stata raggiunta dai tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e dai militari della Guardia di Finanza di Tolmezzo. I soccorritori si sono calati sul fondo del canale e hanno sistemato la donna su una barella per poi consegnarla all’elisoccorso regionale. E’ stato necessario tagliare alcune piante per fare spazio al verricello nel fitto bosco e per calare il tecnico di elisoccorso con il medico che ha stabilizzato sul posto la donna. Quest’ultima è rimasta ... Leggi su meteoweb.eu

