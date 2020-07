"Il Governo ora tenga il passo di Conte". Intervista a Stefano Buffagni (Di martedì 21 luglio 2020) “Per una volta abbiamo dato noi le carte in Europa. L’Olanda sembra che goda nello sputarci addosso, ma è un problema loro, non ci preoccupa”. E’ soddisfatto Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico, dell’accordo del vertice Ue. Attacca Matteo Salvini e i sovranisti europei (“Conte gli ha fatto il cucchiaio”), dice no al Mes e avverte: “Quota 100 non si tocca”. E fissa una prima priorità per spendere i soldi in arrivo da Bruxelles: “Un grande piano di assunzioni di giovani attraverso decontribuzioni e taglio del cuneo fiscale”.Il presidente Conte si definisce “Molto soddisfatto”. 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti sono il risultato che ci si aspettava?Io credo che sia un grande risultato. L’Italia ... Leggi su huffingtonpost

