Hugh Jackman fa volontariato in una fattoria durante la pandemia di coronavirus (Di martedì 21 luglio 2020) Hugh Jackman dimostra ancora una volta la sua bontà d'animo, offrendosi volontario in una fattoria degli Hamptons, un organizzazione che aiuta le famiglie colpite dalla pandemia. La star di Hollywood Hugh Jackman non smette di rendersi utile per la comunità, anche durante la pandemia di coronavirus, infatti proprio in questi giorni ha deciso di prestare le sue braccia forti e muscolose per fare volontariato in una fattoria che aiuta le famiglie colpite dal COVID-19. L'attore è sempre stato propenso ad aiutare agli altri, un bisogno che gli è stato trasmesso dai suoi genitori, come ha spesso raccontato, e anche in questo periodo ha deciso di mettere a disposizione il suo tempo ... Leggi su movieplayer

RedCapes_it : Marvel’s Storyboards, la nuova serie vedrà Hugh Jackman tra gli ospiti - jcmfanclub : RT @Fernando_Memoli: Parla perfettamente lo spagnolo. Odia in maniera viscerale Hugh Jackman: secondo un'intervista del 2006 a John C. McGi… - onlyrreputation : Hugh Jackman è famoso per il ruolo di Wolverine. Per il film Logan, si è sottoposto ad un regime assurdo tra allena… - joey_spirit : Solo un piccolo apprezzamento per la fotografia di questo film e la bellezza di Hugh Jackman e Michelle Williams an… - Fernando_Memoli : Parla perfettamente lo spagnolo. Odia in maniera viscerale Hugh Jackman: secondo un'intervista del 2006 a John C. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Hugh Jackman Hugh Jackman fa volontariato in una fattoria durante la pandemia di coronavirus Movieplayer.it Hugh Jackman fa volontariato in una fattoria durante la pandemia di coronavirus

Hugh Jackman dimostra ancora una volta la sua bontà d'animo, offrendosi volontario in una fattoria degli Hamptons, un organizzazione che aiuta le famiglie colpite dalla pandemia. NOTIZIA di ILARIA SCO ...

‘Inception’ compie 10 anni: Nolan ha fatto un sogno (e ha cambiato il blockbuster per sempre)

In un mondo perfetto, in questo momento saremmo al cinema. E ci sarebbe in particolare un blockbuster estivo a radunarci in massa. Un thriller potenzialmente cerebrale, probabilmente confuso, possibil ...

Hugh Jackman dimostra ancora una volta la sua bontà d'animo, offrendosi volontario in una fattoria degli Hamptons, un organizzazione che aiuta le famiglie colpite dalla pandemia. NOTIZIA di ILARIA SCO ...In un mondo perfetto, in questo momento saremmo al cinema. E ci sarebbe in particolare un blockbuster estivo a radunarci in massa. Un thriller potenzialmente cerebrale, probabilmente confuso, possibil ...