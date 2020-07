Gasperini: «Atalanta squadra corretta. Non dovevo essere espulso io» (Di martedì 21 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita contro il Bologna: le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Bologna. LITE CON MIHAJLOVIC – «Sorvoliamo subito. Parliamo del resto che è stata una partita difficile. L’Atalanta è una squadra corretta sempre, non ero io che dovevo andare fuori». VITTORIA – «Il Bologna ha giocato bene la prima mezz’ora e come spesso ci accade partiamo a rallentatore. Poi piano piano siamo venuti fuori, menomale che le partite durano novanta minuti e abbiamo vinto meritatamente». RISERVE – «Non abbiamo una panchina ... Leggi su calcionews24

